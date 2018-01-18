الروبوت الموظف يلفت الأنظار في قمة طاقة المستقبل

جذب الروبوت الموظف اهتمام الحضور خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل 2018، حيث قدمت هيئة كهرباء ومياه دبي، خلال مشاركتها في القمة، الروبوت الموظف الذي يصافح المتعاملين ويوجههم إلى كيفية إنجاز معاملاتهم.

الروبوت يتم التعامل معه كموظف فعلي، حيث يحمل رقماً وظيفياً وله مكتب مخصص في غرفة خالية من الأوراق بمركز المستقبل لإسعاد المتعاملين التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي في مركز «ابن بطوطة مول» للتسوق.

ويستقبل الروبوت المتعاملين ويرشدهم إلى الجهاز المخصص لإنهاء المعاملات، حيث تعتمد هيئة كهرباء ومياه دبي على الذكاء الاصطناعي والروبوتات ليوفر جميع خدماتها الذكية والمبتكرة لجميع فئات المتعاملين.

خدمات نوعية

وحقق الروبوت الموظف نجاحاً كبيراً، فتم توظيف 3 روبوتات كموظفين فعليين ضمن كادر الهيئة في دبي، 2 روبوت في المقر الرئيسي والثالث بمركز المستقبل لإسعاد المتعاملين، حيث يأتي هذا في إطار سعي الهيئة لاستشراف وصناعة المستقبل عبر تطوير آليات عمل تثري تجربة المتعاملين وتسهم في الوصول إلى تقديم خدمات نوعية من فئة 7 نجوم في مراكز إسعاد المتعاملين بهدف جعلها مراكز للإبداع والتطوير.