«تشاينا ديلي»: أبوظبي ضمن أفضل وجهات الزيارة 2018

حلت أبوظبي في قائمة أفضل الوجهات للزيارة في 2018 نشرتها صحيفة«تشاينا ديلي».

وذكرت الصحيفة الصينية أنه بعد عشر سنوات من التخطيط، وما يقرب من 2 مليار دولار من التكاليف، احتفل متحف اللوفر أبوظبي بافتتاحه الكبير يوم 11 نوفمبرالماضي.

والآن يتهافت عشاق الفن والهندسة المعمارية إلى عاصمة الإمارات، لرؤية أحدث ما حققته من تصاميم معاصرة، نتاج المهندس المعماري الفرنسي، جان نوفيل.

وقد جذب شعار اللوفر أبو ظبي، «شاهد الإنسانية من منظور جديد» الاهتمام إلى دور المتحف للتأكيد على القواسم المشتركة، وإبراز التباين بين الفنين الشرقي والغربي.

يعد متحف اللوفر أبوظبي أول محطة رئيسية من أكبر مجمع ثقافي معروف باسم جزيرة السعديات. وتعتبر الجزيرة الاصطناعية الموطن المستقبلي لمتحف زايد الوطني، ومتحف غوغنهايم، ومركز الفنون المسرحية التي صممته زها حديد.

ويمكن للزوار خلال وجودهم في أبو ظبي، التمتع بمشاهدة عجائب معمارية بارزة أخرى في المدينة، مثل جامع الشيخ زايد الكبير الذي صنفت كثاني أفضل معلم في العالم في جوائز«خيارات القراء» في مجلة تريب ادفايسرز لعام 2017.