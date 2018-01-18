75 % من سكان الدولة منفتحتين للتعامل مع منتجات تمويل إسلامية

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ذكر مؤشر الصيرفة الإسلامية الصادر عن "الإمارات الإسلامي" أن أكثر من 75% من سكان الإمارات منفتحتين للتعامل مع منتجات التمويل الإسلامية. وبيّن الاستطلاع الذي جمع آراء 900 مشترك عبر الإنترنت خلال الربع الثاني من 2017، أن 65% من المستهلكين في الدولة على دراية بمنتج مصرفي إٍسلامي واحد على الأقل.
%38
نمو عدد العملاء غير المسلمين المستهلكين للمنتجات المصرفية الإسلامية
52 %
من سكان الإمارات يستخدمون منتجاً إسلامياً واحداً على الأقل
37 %
يستخدمون منتجاً إسلامياً من مصرف إسلامي
70 %
من المستهلكين المسلمين يموّلون سياراتهم من خلال منتج تمويل إسلامي
28 %
من المستهلكين غير المسلمين يستخدمون بطاقات ائتمان إسلامية
37 %
نسبة الحاصلين على قروض إسلامية من غير المسلمين
مستوى المعرفة بمنتجات الصيرفة الإسلامية في السوق المحلي
التكافل 43%
المرابحة 32%
المضاربة 19%
الإجارة 15%
المشاركة 18%
لا معرفة بأي منتج 35%
المصدر: "مؤشر الصيرفة الإسلامية" – الإمارات الإسلامي 2017