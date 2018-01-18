75 % من سكان الدولة منفتحتين للتعامل مع منتجات تمويل إسلامية

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ذكر مؤشر الصيرفة الإسلامية الصادر عن "الإمارات الإسلامي" أن أكثر من 75% من سكان الإمارات منفتحتين للتعامل مع منتجات التمويل الإسلامية. وبيّن الاستطلاع الذي جمع آراء 900 مشترك عبر الإنترنت خلال الربع الثاني من 2017، أن 65% من المستهلكين في الدولة على دراية بمنتج مصرفي إٍسلامي واحد على الأقل.

%38

نمو عدد العملاء غير المسلمين المستهلكين للمنتجات المصرفية الإسلامية

52 %

من سكان الإمارات يستخدمون منتجاً إسلامياً واحداً على الأقل

37 %

يستخدمون منتجاً إسلامياً من مصرف إسلامي

70 %

من المستهلكين المسلمين يموّلون سياراتهم من خلال منتج تمويل إسلامي

28 %

من المستهلكين غير المسلمين يستخدمون بطاقات ائتمان إسلامية

37 %

نسبة الحاصلين على قروض إسلامية من غير المسلمين

مستوى المعرفة بمنتجات الصيرفة الإسلامية في السوق المحلي

التكافل 43%

المرابحة 32%

المضاربة 19%

الإجارة 15%

المشاركة 18%

لا معرفة بأي منتج 35%

المصدر: "مؤشر الصيرفة الإسلامية" – الإمارات الإسلامي 2017