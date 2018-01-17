«طيران الإمارات» تطلق حملة ترويجية للسفر على الدرجة السياحية

أطلقت طيران الإمارات أمس أحدث حملاتها التسويقية لترويج السفر في درجتها السياحية، الحائزة لقب «أفضل درجة سياحية» ضمن جوائز «تريب أدفايزرز» 2017، التي تمنح بناءً على اختيار المسافرين.

وتظهر أحدث إعلانات طيران الإمارات، الحائزة أيضاً لقب «أفضل ناقلة جوية في العالم» ضمن جوائز «تريب أدفايزرز» 2017 مجموعة من الأشخاص يحاولون فرادى مجادلة موظفي كاونترات إنجاز إجراءات السفر لناقلات غير محددة وينتهي كل منشور بنصيحة للمسافرين: «بدلاً من محاولة ترقية مقعدكم، بادروا إلى ترقية الناقلة. سافروا مع طيران الإمارات».

وتحمل نصوص العبارات التي يستخدمها الناس عادة لطلب الترقية مسحة من الفكاهة وتعتمد على الحكايات الطريفة مثل إسقاط الاسم والإطراء والغناء بالإضافة إلى محاولات أخرى أكثر إبداعاً.

وعلى عكس الإعلانات المعتادة للناقلات الجوية فإن إعلانات الحملة الإعلانية الجديدة لطيران الإمارات لا تتطرق للمنتجات الجوية أبداً بل إن العلامة التجارية للناقلة لا تظهر إلا في نهاية الإعلان.

وقال بطرس بطرس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية: «الدرجة الاقتصادية لدى طيران الإمارات منتج حقيقي كامل الخدمات، فنحن نقدم قيمة ممتازة مقابل ما يدفعه عملاؤنا، بما في ذلك نظام ترفيه جوي عالمي فريد في كل مقعد ووجبات طعام من عدة أطباق ومستوى سخي من وزن الأمتعة مجاناً عدا الخدمة المتفوقة».

وتركز حملة طيران الإمارات الإعلانية الجديدة على لقطات مدة كل منها 30 ثانية مدعومة بعدة نصوص مختلفة من ابتكار Y&R London وإخراج جونز (AKA Micheal Woodward and Maximillian Baron).

وسوف تعرض عبر العالم خلال 2018 في أسواق رئيسة لطيران الإمارات، بما في ذلك الدول العربية والولايات المتحدة والبرازيل وأستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة وبريطاني وفرنسا والدنمارك والسويد والنرويج وهنغاريا وبلجيكا والنمسا وسويسرا وقبرص وكندا. كما ستعرض طيران الإمارات حلقات مختارة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي في الأسابيع المقبلة، بحيث تضع حيلة مختلفة كل يوم للحصول على ترقية.