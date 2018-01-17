عدد الغرف الفندقية في دبي يواكب التدفق السياحي

المصدر:
  • اعداد - لؤي عبدالله - غرافيك : حسام الحوراني
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واكب القطاع الفندقي في دبي النمو الذي يحققه القطاع السياحي من خلال تدفق اعداد السياح الى الامارة من مختلف الأسواق الامر الذي يظهر من خلال دخول المزيد من الغرف الفندقية الى الخدمة.

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