عدد الغرف الفندقية في دبي يواكب التدفق السياحي

واكب القطاع الفندقي في دبي النمو الذي يحققه القطاع السياحي من خلال تدفق اعداد السياح الى الامارة من مختلف الأسواق الامر الذي يظهر من خلال دخول المزيد من الغرف الفندقية الى الخدمة.
واكب القطاع الفندقي في دبي النمو الذي يحققه القطاع السياحي من خلال تدفق اعداد السياح الى الامارة من مختلف الأسواق الامر الذي يظهر من خلال دخول المزيد من الغرف الفندقية الى الخدمة.
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم أسبوع ابوظبي للاستدامة
أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن القمة العالمية لطاقة المستقبل التي انطلقت ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.
حلت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً، وفي المركز21 عالمياً، في مستوى جودة الحياة، بحسب تقرير موقع «نمبيو» لعام 2018 الذي يقيس مستويات المعيشة في 60 دولة.
حلت دبي في المركز الثالث ضمن قائمة أفضل مدن العالم في الهندسة المعمارية والتصميم الخلاق، متفوقة على باريس في هذا المجال،
أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن اقتصاد الإمارة أثبت قوته في وجه التحديات الاقتصادية العالمية، ونجح بتحقيق نمو في أبرز ركائز اقتصاده المتنوع.
قمت بشراء أدوات منزلية عبر موقع إلكتروني وعندما تسلمتها وجدت أن الضريبة مسجلة، فهل تشمل «المضافة» مشتريات الإنترنت؟
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني تحقيق نتائج مالية قوية في 2017 من خلال تحقيق أرباح صافية قياسية بلغت 8.35 مليارات درهم بزيادة 15% مقارنة بالعام 2016.
ألقى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أمس محاضرة عن اقتصاد الإمارات، وذلك في مقر كلية الدفاع الوطني بأبوظبي، بحضور اللواء ركن طيار رشاد محمد سالم السعدي.
أطلقت طيران الإمارات أمس أحدث حملاتها التسويقية لترويج السفر في درجتها السياحية، الحائزة لقب «أفضل درجة سياحية» ضمن جوائز «تريب أدفايزرز» 2017.
تسلمت شركة التطوير المحلية إعمار، عطاءات جديدة لعقد بناء أطول هيكل من صنع الإنسان في العالم في دبي. وذكرت «ميد» أن
عززت نتائج أعمال البنوك مكاسب أسواق الأسهم المحلية في ختام تداولات أمس، لتربح نحو 3.7 مليارات درهم مع صعود المؤشرات الرئيسية نحو أعلى مستوياتها في عدة أشهر.
أبدى محللون ماليون وخبراء في سوق الأسهم تفاؤلهم بشأن نتائج أعمال الشركات عن العام الماضي 2017، لا سيما بعد إعلان ثلاثة بنوك مدرجة نمواً قوياً في الأرباح والإيرادات.