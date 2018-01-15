المؤسسات تعزز مشترياتها من الأسهم المحلية

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

واصلت المؤسسات وصناديق الاستثمار تعزيز مشترياتها من الأسهم المحلية، لا سيما بعد أن وصل صافي تدفقاتها الاستثمارية في سوقي دبي وأبوظبي الماليين إلى ما يقارب 3 مليارات درهم كمحصلة شراء في العام المنصرم 2017.

ويعد الشراء المؤسسي أحد أهم التعاملات التي تضبط إيقاع النشاط في أسواق الأسهم بشكل عام.

66.9 ملياراً إجمالي مشتريات المؤسسات

64.06 ملياراً إجمالي مبيعات المؤسسات

2.9 مليار صافي مشتريات المؤسسات

سوق دبي

41.27 مليار درهم مشتريات

40.3 ملياراً مبيعات

967.8 مليوناً محصلة شراء

سوق أبوظبي

25.6 مليار درهم مشتريات

23.7 مليار درهم مبيعات

1.93 مليار محصلة شراء