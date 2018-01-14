إدراج موقع تابع لـ«علي بابا» في قائمة أميركية للسلع المزيفة

أدرج ممثل التجارة الأميركي موقع تجارة التجزئة على الإنترنت "تاوباو" المملوك لـ"علي بابا" في قائمته السوداء للعام الثاني على التوالي بسبب السلع المزيفة المشتبه في بيعها عبر منصتها الخاصة بالتسوق، في خطوة وصفتها الشركة الصينية بأنها لا تعكس جهودها لحماية الملكية الفكرية.

ويُعد "تاوباو" واحداً من 25 موقعاً مماثلاً على الإنترنت إلى جانب ثمانية عشر سوقاً مدرجة في القائمة السنوية التي تضم الأسواق سيئة السمعة في العالم لبيع السلع المقرصنة والمزورة وفق مكتب الممثل التجاري الأميركي.

وبقي "تاوباو" خارج هذه القائمة من 2012 حتى 2015، ولكن تم إدراجه فيها عام 2016، والآن مرة أخرى في 2017، ولا يتضمن هذا الإدراج أي عقوبات مباشرة، بل هو ضربة لجهود "علي بابا" لمحو التصورات حول امتلاء مواقعها بالسلع المزيفة مبرزاً عدم كفاية سياساتها لمكافحة القرصنة.