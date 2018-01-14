«فيلات عائمة» في دبي تصمد أمام ارتفاع مستوى البحر

كشفت صحيفة" بزنس انسايدر" النقاب عن نوع جديد من المنازل العائمة قادرة على الصمود أمام ارتفاع مستويات سطح البحر في المستقبل.

وتقوم شركة "واترستوديو"، وهي شركة هندسة معمارية هولندية متخصصة حصرياً بتصميم المباني العائمة، بإنشاء 33 فيلا خاصة على جزر اصطناعية قبالة ساحل دبي وسيقوم المطور الهولندي دوكلاندز ببناء أولاها هذا الشهر.

وقال مؤسس "واترستوديو" كوين أولثويس ل "بزنس انسايدر": إن الجزر العائمة ستتمايل صعوداً وهبوطاً مع مستويات الماء حتى لا تغرق.

وبالمناسبة ليس هناك جدول زمني محدد لاستكمال بناء المنطقة برمتها التي يطلق عليها اسم أميلارا. وستتضمن الجزر أيضاً فناء في الهواء الطلق مزدان بأشجار وبركة سباحة.

والمؤسف أن هذه المنازل لن تكون في متناول الجميع، إذ ستبلغ كلفة كل جزيرة بين 23 مليوناً و 27.5 مليون دولار أما مساحتها فستتراوح بين 150000 و 450000 قدم مربع.

والطريقة الوحيدة للوصول إليها ستكون بالقارب أو الطائرة المائية. فإذا ارتفع منسوب المياه، ارتفعت المنازل معه.

ووفقاً لما ذكره "أولثويس" فإن القاعدة العائمة الخرسانية للجزر صممت بحيث تعمر 100 عام.