«أكوا باور» تعتمد عملة «سولار كوين»

أعلنت أكوا باور أمس اعتمادها عملة «سولار كوين»، وهي برنامج مكافآت عالمي لتوليد الكهرباء الشمسية، وهذه هي المرة الأولى التي تعتمد فيها شركة منتجة للطاقة نظام «سولار كوين» المتكامل.

وسيوفر اعتماده الرموز الرقمية لشركة أكوا باور عن كل ميجا واط يتم إنتاجه من الطاقة الشمسية، وسيوفر وسيلة بديلة للدفع مقابل السلع والخدمات.ويعتمد نظام «سولار كوين» على الأصول الرقمية لتقنية «بلوك تشين» وهي عملة مصممة لتسريع الانتقال إلى تكنولوجيا الطاقة النظيفة. وتهدف العملة الافتراضية المشار إليها بالطاقة إلى تحفيز إنتاج الطاقة الشمسية عن طريق جمع النقود الرقمية عن عملية توليد الكهرباء الشمسية، حيث يحصل منتجو الطاقة على رموز رقمية بمعدل 1 «سولار كوين» لكل 1 ميجا واط ينتجونه من الطاقة الشمسية.

وتعد سولار كوين عملة عالمية لامركزية ومستقلة عن أي حكومة. وسيتم مكافأة أكوا باور من خلال السولار كوين لمساعدتها في تقليل انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون من خلال إنتاج الطاقة الشمسية.