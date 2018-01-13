«غوغل»: تحديثاتنا الأمنية لم تتسبب في بطء الأنظمة

أكدت شركة غوغل أن تحديثاتها الأمنية لم تتسبب في بطء الأنظمة، وقالت إنها طرحت في العام الماضي بالفعل تحديثات برمجية لعلاج ثغرتي سبتكر وميلتداون اللتين تصيبان الرقائق الالكترونية دون أن تتسبب في إبطاء خدماتها السحابية.

وتتيح العيوب التي تؤثر على رقائق إلكترونية من إنتاج «انتل» و«إيه.إم.دي» و«إيه.آر.إم» للمتسللين الالكترونيين قراءة ذاكرة الكمبيوتر وسرقة كلمات مرورية مما يضع أجهزة الهواتف والكمبيوتر والخوادم جميعها فعلياً في خطر.

وقالت غوغل إنها بدأت في طرح تحديثات لمواجهة ميلتداون وسبكتر في سبتمبر وطورت بحلول ديسمبر تحديثاً لنوع آخر من سبكتر، يعد إصلاحه أشد صعوبة، دون إبطاء أنظمة التشغيل.

كانت شركة مايكروسوفت ذكرت أن تحديثاتها للحماية من الثغرات الأمنية أبطأت بعض الأجهزة والخوادم المعتمدة على معالجات قديمة لشركة إنتل وأيضاً (إيه.إم.دي).