أبرز الجهات الداعمة لريادة الأعمال

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كشفت مؤسسة محمد بن راشد، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، عن قائمة الجهات الداعمة لريادة الأعمال على المستوى المحلي، وكرّم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات»، هذه الجهات خلال حفل توزيع جائزة «محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب»، الذي عقد يوم الاثنين الماضي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

هيئة الطرق والمواصلات بدبي

أفضل جهة حكومية (كبيرة) داعمة لبرنامج المشتريات الحكومية، وبلغ حجم العقود التي منحتها لأصحاب المشاريع الوطنية أكثر من 107 ملايين خلال عامي 2016 -2017

الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب

أفضل جهة حكومية (متوسطة) داعمة لبرنامج المشتريات الحكومية، وبلغت قيمة تعاقداتها 11 مليون درهم لأكثر من 33 شركة وطنية

دبي القابضة

أفضل جهة شبه حكومية داعمة لبرنامج المشتريات الحكومية، وتعاقدت بقيمة 66 مليون درهم مع الشركات الوطنية، كما خصصت 71 مليون درهم لدعم قطاع المشاريع الصغيرة المتوسطة

مركز دبي للإحصاء

حقق أعلى نسبة مشتريات في برنامج المشتريات الحكومية، وتصدر بنسبة 20% كأعلى نسبة شراء من بين الجهات الحكومية الداعمة

هيئة الصحة بدبي

الجهة الأعلى في عدد المبادرات الداعمة لبرنامج المشتريات الحكومية، وقدمت العديد من المبادرات والامتيازات لأعضاء مؤسسة «تنمية المشاريع»

مجموعة الإمارات لتموين الطائرات

أفضل جهة خاصة داعمة لبرنامج المشتريات الحكومية، وتعاقدت بأكثر من 120 مليون درهم مع أصحاب المشاريع الوطنية من أعضاء مؤسسة «تنمية المشاريع»

برنامج الشيخ زايد للإسكان

أفضل جهة اتحادية داعمة لبرنامج المشتريات الحكومية، وخصص عقوداً بقيمة تتجاوز 316 مليون درهم، وقدم باقة من الامتيازات لتطوير رواد الأعمال الإماراتيين

جامعة الإمارات

أفضل جامعة داعمة لريادة الأعمال

الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية التابعة لشرطة دبي

أفضل مبادرة مجتمعية لدعم ريادة الأعمال، وطوّرت مهارات نزلاء السجون وسوّقت منتجاتهم

بلدية دبي

أفضل جهة حكومية داعمة لريادة الأعمال على مستوى الدولة، وخصصت أكثر من 481 مليون درهم قيمة عقود ومناقصات، وقدمت أكثر من 30 مبادرة وامتيازاً حصرياً للمواطنين من أصحاب المشاريع