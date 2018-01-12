10استخدامات للهواتف الذكية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي

حددت جارتنر 10 استخدامات مؤثرة للهواتف الذكية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك لتمكين شركات التصنيع من توفير قيمة أكبر لعملائها، و يتوقع محلّلو جارتنر أن تتمتع 80 % من الهواتف الذكية بتقنيات مدمجة للذكاء الاصطناعي بحلول العام 2022

1 ــ تسمح أنظمة استشعار العواطف والحوسبة العاطفية للهواتف الذكية أن تكتشف وتحلّل حالات المستخدمين المزاجية أو العاطفية والاستجابة لها.

2 ــ من خلال التدريب المستمر والتعلم العميق المطبق على الهواتف الذكية، سوف يتم تحسين قدرات الهواتف الذكية على التعرف على الكلام، وفي الوقت ذاته فهم نوايا المستخدمين بالتحديد وبشكل أفضل.

3 ــ قامت شركة آبل بتوفير ميزة ARKit ضمن نظام التشغيل أي أو إس 11 والتي تقدم من خلالها أدوات جديدة للمطورين تساعدهم على إضافة مزايا الواقع المُعزز على التطبيقات بسهولة أكبر. كما أعلنت شركة جوجل عن أداة ARCore AR للمطورين أيضاً، وهي خاصة بنظام التشغيل أندرويد، وتخطط الشركة لتضمين تقنيات الواقع المُعزز في 100 مليون جهاز أندرويد بحلول نهاية العام المقبل.

4 ــ سوف تحسّن ميزة التعلم الآلي من أداء الأجهزة وفعاليتها ضمن وضع الاستعداد. فمع العديد من أجهزة الاستشعار، ستتمكن الهواتف الذكية من فهم سلوك المستخدم بشكل أفضل وتعلّم ما يناسبه، مثل القدرة على تحديد الوقت المناسب لاستخدام تطبيق ما.

5 ــ يمكن للهواتف الذكية جمع الكثير من البيانات عن سلوك المستخدم وخصائصه الشخصية.

6 ــ يمكن اكتشاف المحتوى الممنوع بشكل تلقائي، كما يمكن وضع علامة على الصور أو مقاطع الفيديو أو النصوص المرفوضة، ويمكن تفعيل حالات تنبيه متنوعة لإبلاغ المستخدم أيضاً.

7 ــ تشمل مزايا التصوير الشخصي هنا على الهواتف الذكية التي يمكنها إنتاج صور جميلة بشكل تلقائي بالاعتماد على تفضيلات المستخدم الجمالية الخاصة به.

8 ــ يمكن لميكروفون الهاتف الذكي التقاط أصوات العالم الحقيقية بشكل مستمر، ومن ثم تستطيع قدرات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في الجهاز التعرف على هذه الأصوات وإرشاد المستخدمين، أو تفعيل أحداث معينة.

9 ــ سوف تصبح الهواتف الذكية امتداداً للمستخدمين، حيث ستكون قادرة على التعرف عليهم والتنبؤ بخطواتهم التالية. سوف تفهم الهواتف الذكية من أنت، وماذا تريد، ومتى تريد ذلك، وكيف تريد القيام بالأمر، بالإضافة إلى تنفيذ المهام تحت إشرافك.

10 ــ من خلال تقنيات الحماية والتعلم الآلي والقياسات الحيوية بالإضافة إلى سلوك المستخدم، سوف يتم تحسين تجربة الاستخدام وتعزيز قدرات الخدمة الذاتية.