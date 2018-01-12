5 تنبؤات تقنية لعام 2018 وما بعده

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باتت جهود التحول الرقمي وتزايد أهمية تبني الابتكارات التكنولوجية تحمل رياح التغيير في العديد من القطاعات الحيوية اليوم. وأصدّرت مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية «جارتنر» أخيراً باقة من التنبؤات التي من المرجّح أن ترسم ملامح عالمنا خلال الأعوام القليلة المقبلة. وفيما يلي أهم تلك التنبؤات:

1

زيادة البحث بواسطة الصوت والصور في قطاع التجارة الإلكترونية

2

دخول عملات رقمية في تعاملات مصرفية تضيف قيمة بنحو 1 مليار دولار بحلول 2020

3

بحلول 2021 سيتم توظيف «مساعدات رقمية» وروبوتات في 50% من الصناعات

4

سيتم دمج «إنترنت الأشياء» في 95% من الأجهزة (حوالي 20.4 مليار جهاز)

5

بحلول 2020 سيتم توليد كم كبير من المحتوى الرقمي المزيّف من خلال الذكاء الاصطناعي مع تراجع القدرة على تحديده وإيقافه

230 مليوناً

عدد المنازل التي ستغزوها حلول الاتصال الذكي (15% من العدد الإجمالي للمنازل) بحلول 2020

2.3 مليون

عدد الوظائف الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي عالمياً 2020

(0.5 مليون وظيفة زيادة عن الوظائف التي ستفقد بسببه)

1 تريليون دولار

حجم الإنفاق على تقنية المعلومات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في 2018 بزيادة 4.9% على 2017

المصدر: البيان - جارتنر