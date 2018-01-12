السويد تتخلى عن استخدام النقود

ذكر تقرير نشره المنتدى الاقتصادي العالمي أن السويد تبتعد رويداً عن استخدام العملة النقدية لصالح البطاقات وتطبيقات الدفع بواسطة الهاتف المحمول.

ووفقا لدراسة حديثة، فإن الدولة في طريقها للتخلي تماماً عن العملة النقدية بحلول 2023، على الرغم من أن تجار التجزئة يتوقعون أن تبقى العملة النقدية متداولة لبضع سنوات بعد ذلك.

وأشار التقرير إلى انه في الصين، على سبيل المثال، تنطلق العملة النقدية بسرعة في طريقها إلى الزوال، مع تضاعف الدفع عبر الهاتف المحمول في العام الماضي.

كما بدأت السويد في التخلي عن العملة النقدية بصورة متزايدة على مدى السنوات القليلة الماضية، ويتوقع الخبراء ألا يمضي زمن طويل حتى تصبح البلاد بلا عملة تماما.

ويقوم المستهلكون بتيسير عملية التغيير هذه إلى حد كبير، على الرغم من أن البنوك قامت بدورها لدفع الناس بعيدا عن المعاملات النقدية، لأنها تريد الحد من خطر السرقة. وهذا الشعور يتقاسمه تجار التجزئة.