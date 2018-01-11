منافس "أمازون" الجديد قادم من دبي

المنافسة دائماً موضع ترحيب في أي صناعة، فهذا كفيل بدفعها قدماً إلى الأمام، موفراً للناس خيارات جمة ومتعددة، وربما تكون" أمازون" عملاق التجزئة عبر "الإنترنت" صاحبة الهيمنة الآن، لكن هذا لا يعني ألا يكون لديها نصيب من المنافسين، فهناك الآن منافس جديد في الأفق قادم من دبي.

وبحسب موقع "eSellers Cafe" المتخصص في التجارة الإلكترونية، والشركات الصغيرة والمتوسطة ومقره المملكة المتحدة، فإن محمد العبار رجل الأعمال ومؤسس منصة "نون" شركة التجارة الإلكترونية التي تم إطلاقها في سبتمبر 2017، على استعداد لإنشاء تجارة تجزئة على الإنترنت يمكن أن تكون منافسة لأمازون، من خلال "نون". ولكونه سينافس أكبر متاجر التجزئة على الإنترنت في العالم، فإن المهمة ليست بالأمر السهل.

ويرى العبار أن لديه ميزة، لأن الشرق الأوسط منبته الأصلي، ما يجعله أكثر دراية بالمنطقة من أمازون، وعلى الرغم من استحواذ أمازون على سوق دوت كوم، شركة تجارة تجزئة أخرى على الإنترنت تقع أيضاً في دبي، فإن العبار لا يبدو في ضيق من هذا التحدي من جانب أمازون، وهذه هي الميزة التي يتمتع بها العبار، في وقت لا تزال فيه أمازون تسعى لتأسيس نفسها في المنطقة.

ويرى العبار أن الشرق الأوسط لا يزال سوقاً غير مستغلة إلى حد كبير، على الرغم من أن التجارة الإلكترونية لا تشكل سوى 0.5% من اقتصاد الإمارات، ومع ذلك فهي زاخرة بكثير من الإمكانات والفرص.