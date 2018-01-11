الناقلات الوطنية تواصل خطتها التوسعية

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واصلت الناقلات الوطنية الأربع (طيران الإمارات- طيران الاتحاد- فلاي دبي- العربية للطيران) تنفيذ خطتها التوسعية، من خلال زيادة السعة المقعدية عبر استلام طائرات جديدة، بهدف تلبية الطلب المتنامي على السفر، ونجحت خلال العام الماضي في تعزيز قدرتها التنافسية، من خلال التحديث الدائم لأساطيلها من الطائرات، مرتكزة على نسب الإشغال المرتفعة التي تحققها.

512

طائرة حجم أسطول الناقلات الوطنية بنهاية 2017

44

طائرة جديدة دخلت أسطول الناقلات الوطنية الأربع مع نهاية العام الماضي

47.6

مليار درهم قيمة الطائرات الجديدة التي دخلت الخدمة في الأساطيل الوطنية

28

طائرة بوينغ تسلمتها الناقلات الوطنية، إضافة إلى 16 طائرة من شركة إيرباص

21

طائرة جديدة حصة طيران الإمارات من مجمل التسليمات منها 9 طائرات من طراز «إيرباص» و12 طائرة من طراز بوينغ

12

طائرة جديدة دخلت أسطول طيران الاتحاد منها 9 طائرات من طراز «بوينغ 787» و3 طائرات من «إيرباص»

7

طائرات استلمتها «فلاي دبي» من طراز «بوينغ 737 ماكس 8»، إضافة إلى طائرة من طراز «بوينغ 737 -800»

4

طائرات جديدة دخلت الخدمة في أسطول العربية للطيران خلال العام الماضي من طراز إيرباص