«العشرة الكبار» بوساطة الأسهم في دبي

المصدر:
  • إعداد - رامي سميح غرافيك - حازم عبيد
التاريخ:
طباعة Email

حازت شركات الوساطة العشر الكبرى على نصيب الأسد من تداولات سوق دبي المالي خلال ديسمبر الماضي واستحوذت على نحو 71% أو ما يعادل 12.23 مليار درهم من إجمالي التداولات بالسوق، فيما يتنافس باقي شركات السمسرة والبالغة نحو 38 شركة على الحصة المتبقية.

 

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon