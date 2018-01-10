«العشرة الكبار» بوساطة الأسهم في دبي

حازت شركات الوساطة العشر الكبرى على نصيب الأسد من تداولات سوق دبي المالي خلال ديسمبر الماضي واستحوذت على نحو 71% أو ما يعادل 12.23 مليار درهم من إجمالي التداولات بالسوق، فيما يتنافس باقي شركات السمسرة والبالغة نحو 38 شركة على الحصة المتبقية.
حازت شركات الوساطة العشر الكبرى على نصيب الأسد من تداولات سوق دبي المالي خلال ديسمبر الماضي واستحوذت على نحو 71% أو ما يعادل 12.23 مليار درهم من إجمالي التداولات بالسوق، فيما يتنافس باقي شركات السمسرة والبالغة نحو 38 شركة على الحصة المتبقية.
تستعد شركة "ملبار ذهب والماس" ومقرها الأقليمي دبي للتوسع في الامارات ومنطقة الخليج والعالم بضخ استثمارات تصل الى 250
أعلن بدبي عن إطلاق مشروع مدينة "كنوز الشرق" في قلب مدينة دبي بتكلفة سبعة مليارات درهم وعلى مساحة تتجاوز الـ 20 مليون
تلقى «البيان الاقتصادي» السؤال التالي من قارئة :هل سيتم تحصيل الضريبة عند استئجار مساحات مكتبية للمشاريع الصغيرة
تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، انطلقت أمس فعاليات الدورة الخامسة
أكد عبد الرحمن آل صالح المدير العام لدائرة المالية في دبي، أن النظام الضريبي الجديد تميز بأن أبقى الخدمات السيادية
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أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن هناك 6 حالات أساسية تعرّض الخاضعين لـ«القيمة المضافة» للغرامة، وأن الغرامات الإدارية
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن الغرامات الإدارية لمخالفات ضريبة القيمة المضافة تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف درهم لكل
أعلنت مجموعة آراء للمحاماة والاستشارات القانونية وشركة لؤلؤة الشرق للاستثمار والتطوير العقاري إطلاق مشروع مدينة كنوز
كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن نتائج تصرفات السوق العقاري في الإمارة خلال 2017، وأظهر التقرير الرسمي أن إجمالي
استمر ماراثون مكاسب الأسهم المحلية لثماني جلسات متتالية حتى نهاية تداولات، أمس، لتحلق المؤشرات صوب أعلى مستوياتها في