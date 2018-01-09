50 مليار دولار أرباح "سامسونغ" للمرة الأولى في تأريخها

تجاوزت أرباح التشغيل المقدرة لشركة "سامسونغ إلكترونيكس" الكورية الجنوبية للإلكترونيات خلال العام الماضي مستوى 50 تريليون وون وذلك للمرة الأولى في تاريخ الشركة حيث وصل أرباح التشغيل خلال العام الماضي وفقا لتقديرات الشركة 53.6 تريليون وون (50 مليار دولار) بزيادة نسبتها 83.3 % عن العام السابق.

وذكرت الشركة الكورية الجنوبية أن مبيعاتها المقدرة للعام الماضي زادت بنسبة 18.7 % سنويا إلى 239.6 تريليون وون وهو أعلى مستوى للمبيعات في تاريخ الشركة على الإطلاق.

وأشارت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية إلى أن التقديرات تشير إلى وصول مبيعات الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 66 تريليون وون ووصول أرباح التشغيل إلى 15.1 تريليون وون وهي مستويات قياسية أيضا.

في الوقت نفسه جاءت أرباح التشغيل المقدرة خلال الربع الأخير من العام الماضي أقل من تقديرات شركات الوساطة المالية التي قدرت الأرباح بحوالي 15.8 تريليون وون، وذلك على خلفية قوة العملة الكورية الجنوبية والمكافآت الخاصة لقطاع أشباه الموصلات في الشركة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.