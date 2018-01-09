البحرين: تعديل أسعار الجازولين بزيادة بين 12 إلى 25 بالمئة

أعلنت الهيئة الوطنية للنفط والغاز البحرينية عن تعديل أسعار الجازولين بنوعية الجيد والممتاز لعام 2018، بناءً على مراجعة الأسعار الخليجية والعالمية، حيث تقرر تطبيق الأسعار المُعدَّلة بأن يباع الجازولين الجيد 91 أوكتين بسعر 140 فلسا للتر لذي كان يبلغ 125 فلسا للتر.

في حين سيباع الجازولين الممتاز 95 أوكتين بسعر 200 فلس للتر الذي كان يبلغ 160 فلسا للتر، حيث تبلغ نسبة الارتفاع في سعر الجازولين الممتاز في حدود 25% و12% للجازولين الجيد.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن مستوى الدعم لوقود الجازولين الجيد والممتاز سنة 2017 بلغ ما يقارب 41 مليون دينار بحريني ومن المتوقع أن يبلغ مستوى الدعم في سنة 2018 أكثر من 66 مليون دينار بحريني.