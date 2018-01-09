سيدة تربح ملياري دولار في 4 أيام

سجلت سيدة الأعمال الصينية يانغ هويان أرباحاً بلغت ملياري دولار خلال أربعة أيام فقط. .

سيدة الأعمال الصينية هي نائب رئيس شركة كونتري جاردن القابضة، شركة التطوير العقاري، وصاحبة أعلى مبيعات عقارية في البلاد، وهي تملك نسبة في أسهم الشركة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم الشركة 25.6 مليار دولار حتى الرابع من يناير العام الجاري .

وحققت يانغ أرباحاً من تداولات أسهم الشركة في الأيام الأربعة الأولى من الشهر الجاري بمقدار 2.1 مليار دولار.

وبذلك أصبحت يانغ خامس أغنى سيدة أعمال صينية، وفق مؤشر أغنياء الصين عن بلومبرغ.

وتعتبر يانغ أغنى سيدة في الصين وأصغر مليونيرة في نفس الوقت، حيث تبلغ من العمر 36 عاماً.

في عام 2005 نقل والد يانغ أسهمه في الشركة إليها لكي يدربها على تجارة الأسهم لتحل مكانه في إدارة الشركة.

والد يانغ هو يانغ قو تشيانغ، وله اسم كانتوني ( لهجة بكين) هو يونغ كوك كيونغ، وهو أحد مؤسسي شركة كونتري جاردن القابضة عام 1992.

وارتفعت أسعار أسهم الشركة التي تدير يانغ أسهمها بنسبة 6.9% في بورصة هونغ كونغ أمس، مما يجعل نسبة ارتفاع أسعار أسهم الشركة 16% منذ بداية العام الجاري فقط. واستفادت كونتري جاردن من طفرة العقارات الصينية.