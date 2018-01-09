7.938 مليارات درهم منحت الصدارة لإدراجات الإمارات خليجياً

احتلت الإمارات صدارة الإدراجات الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي، من حيث القيمة بنحو 2.16 مليار دولار (7.938 مليارات درهم)، من خلال طرحي «إعمار للتطوير»، و«أدنوك للتوزيع» في العام المنصرم 2017، فيما حلت السعودية في المركز الثاني تبعتها عُمان.
احتلت الإمارات صدارة الإدراجات الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي، من حيث القيمة بنحو 2.16 مليار دولار (7.938 مليارات درهم)، من خلال طرحي «إعمار للتطوير»، و«أدنوك للتوزيع» في العام المنصرم 2017، فيما حلت السعودية في المركز الثاني تبعتها عُمان.
تجاوزت أرباح التشغيل المقدرة لشركة "سامسونغ إلكترونيكس" الكورية الجنوبية للإلكترونيات خلال العام الماضي مستوى 50 تريليون وون
هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الجهات الفائزة والأشخاص الفائزين بجائزة محمد بن راشد لدعم
استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي في مكتب سموه في المركز، أمس
وقّعت الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات مذكرة تفاهم مع مجموعة الاتحاد للطيران، للتعاون في مجال أمن الطيران. وقع
أعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي توقيع الاتفاقية الأولى من نوعها في المنطقة مع مجلس التنمية
تلقى «البيان الاقتصادي» هذا السؤال من أحد القراء : "هل سيتم دفع «القيمة المضافة» على التسوق عبر الإنترنت على مواقع مثل
ذكرت مجلة «فوربس» أن دبي هي مدينة التنوع الثري والتناقضات، موضحةً أن دبي هي المدينة التي تلتقي فيها التقاليد الشرقية القديمة
تسعى شركة أدنوك للحصول على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار من وكالة ضمان الصادرات اليابانية، وفق ما نقلته «بلومبرغ» عن
احتلت الإمارات صدارة الإدراجات الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي، من حيث القيمة بنحو 2.16 مليار دولار (7.938 مليارات
أعلنت شركة «إعمار العقارية» عن دعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية، الأحد المقبل، لمناقشة مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع
توقع خبراء تقنية أن يساهم الدعم الحكومي الكبير الذي تقدمه دبي لتقنية «بلوك تشين» في جعل الإمارة مركز انطلاق عالمياً
تدعم «موانئ أبوظبي» التوجهات والخطط الاقتصادية لحكومة أبوظبي الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام ومتكامل قائم على