7.938 مليارات درهم منحت الصدارة لإدراجات الإمارات خليجياً

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  • إعداد: رامي سميح - غرافيك - أسيل الخليلي - البيانات: «كامكو للبحوث»
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احتلت الإمارات صدارة الإدراجات الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي، من حيث القيمة بنحو 2.16 مليار دولار (7.938 مليارات درهم)، من خلال طرحي «إعمار للتطوير»، و«أدنوك للتوزيع» في العام المنصرم 2017، فيما حلت السعودية في المركز الثاني تبعتها عُمان.

 

 

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