«بريكست» يلزم 130 ألف شركة بريطانية بدفع «القيمة المضافة»

ذكرت صحيفة «غارديان» أن 130 ألف شركة بريطانية سوف تضطر الى دفع ضريبة القيمة المضافة للمرة الأولى على جميع السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد أو ما يعرف باسم "بريكست"، في ظل الجدل الدائر بشأن التشريعات التي يناقشها مجلس العموم (النواب) اليوم.

جاءت التغيرات في ضريبة القيمة المضافة في مشروع قانون الضريبة عبر الحدود، أحد التشريعات الجديدة الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويناقشها البرلمان، مما يسبب غضباً بين الشركات البريطانية التي تقول إنها سوف تعاني مشكلات تدفق نقدي كبيرة وبيروقراطية غير مسبوقة.

وقال أعضاء في البرلمان من الحزبين الكبيرين في بريطانيا (العمال والمحافظين) إن الطريق الوحيدة لتجنب عقوبات عدم الالتزام بضريبة القيمة المضافة على الواردات هي البقاء في الاتحاد الجمركي الأوروبي أو التفاوض للبقاء في منطقة الإعفاء الضريبي من ضريبة القيمة المضافة.