قال عواد العواد وزير الثقافة والإعلام السعودي، إن بدل غلاء المعيشة الذي أمر العاهل السعودي بصرفه للمواطنين سيكلف الحكومة نحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) هذا العام.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط أمس عن العواد قوله "تخصيص 50 مليار ريال لهذا الأمر يدلل على حرص القيادة على رفاهية الشعب وسلاسة حياته المعيشية دون منغصات".

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمر أول من أمس بصرف بدل غلاء معيشة شهري قدره ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة تعويضاً عن زيادة تكاليف المعيشة، بعد أن رفعت الحكومة أسعار البنزين المحلية وفرضت ضريبة القيمة المضافة.