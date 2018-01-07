ثلاثة إنجازات علمية في العام 2017

رصدت صحيفة "الوطن " السعودية في تحقيق إستقصائي أجرته في العاصمة الرياض على مدار خمسة أيام من بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، 8 أساليب للتحايل على الضريبة
تباينت الآراء في الاستطلاع الأسبوعي لـ«البيان الاقتصادي» فيما إذا كانت خطوة تحمّل بعض التجار ضريبة القيمة المضافة ستخفف من ارتفاع مستوى المعيشة الناتج عن تطبيقها.
كشفت جولة ميدانية لـ «البيان الاقتصادي» عن تراجع حاد لعروض تخفيضات السلع لمنافذ البيع الكبرى والمتوسط والصغرى في أبو ظبي خلال الأسبوع الأول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
أجابت «الاتحادية للضرائب» بأن الضريبة على مبيعات السيارات المستعملة تفرض حال كان البائع له نشاط اقتصادي رسمي ومسجل لدى الهيئة أما المبيعات المباشرة بين الأفراد الذين لا يقومون بتجارة السيارات بشكل متكرر فغير مشمولة بالضريبة
أكد خبراء ماليون أن قيام بعض التجار والجهات بتخفيض نسب من هوامش أرباحهم على السلع المشمولة بضريبة القيمة المضافة جاء لتقليل احتمالات الانخفاض على الطلب في الأسواق بشكل عام خصوصاً بالنسبة للسلع الكمالية والسلع التي شملتها الضريبة الانتقائية نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار السجائر والتبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.
أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أن العام الماضي شهد إصدار 7,754 رقم مستثمر في السوق بزيادة بلغت 98.5% مقارنة مع 2016. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق بنسبة نحو 2% خلال عام 2017 لتصل إلى 485 مليار درهم مع نهاية العام،
ذكرت صحيفة ( ديلي نيشن) الكينية: أن هناك الكثير الذي يمكننا أن نتعلمه من دبي. فقبل بضع سنوات، كانت دبي مجرد ميناء بحري صحراوي. أما اليوم فقد أمست عالماً مختلفاً تماماً. مشيدة بنى تحتية من الطراز العالمي، من المطارات إلى الطرق السريعة والموانئ البحرية والمزارات السياحية.
أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمس بصرف بدل غلاء معيشة شهري قدره 1000 ريال «267 دولاراً» للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة تعويضاً عن زيادة تكاليف المعيشة،
تنظم اقتصادية دبي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد يومي 9 و10 يناير الجاري الدورة الخامسة لملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية في فندق سانت ريجيس أبوظبي برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي،
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أرسلت «اتصالات» و«دو» إلى عملائهما رسائل، نصت على أنه للمرة الأولى في دولة الإمارات سيتم السماح لهم بإجراء المكالمات
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