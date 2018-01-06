مبيعات السيارات في لندن بأدنى معدلاتها منذ 2009

شهدت مبيعات السيارات في بريطانيا العام الماضي أكبر تراجع في معدلاتها خلال ثماني سنوات، حسبما أفادت رابطة صناع وتجار السيارات البريطانية.

وتراجعت مبيعات السيارات في بريطانيا عام 2017 بنسبة 5.6% إلى 2.54 مليون سيارة.

وتمثل هذه النسبة أكبر تراجع في مبيعات السيارات تشهده بريطانيا منذ عام 2009، وفي الوقت نفسه، انخفض الطلب على سيارات الديزل بنسبة 17 %.

وتوقعت الرابطة أن تنخفض مبيعات السيارات في بريطانيا خلال عام 2018 بنسبة تتراوح ما بين 5- 7%.

وقال رئيس الرابطة مايك هاويز إن هذا التراجع ناجم عن ضعف ثقة الشركات والمستهلك على حد سواء، علاوة على حالة الاضطراب التي تحيط بمستقبل السيارات التي تعمل بوقود الديزل.

ولكنه استطرد قائلا إن الأداء الضعيف العام الماضي جاء بعد تسجيل مبيعات قياسية في 2015 و2016.