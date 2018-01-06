«إيزي جيت» البريطانية تبدأ أولى رحلاتها الداخلية في ألمانيا

بدأت شركة إيزي جيت البريطانية للطيران منخفض التكلفة أولى رحلاتها الجوية الداخلية في ألمانيا أمس، بعد توقف رحلات شركة طيران إير برلين العام الماضي.

وتعتزم إيزي جيت أن تؤسس قاعدة لها في مطار تيجيل شمال غربي العاصمة الألمانية.

وذكرت إيزي جيت أنها تعتزم إضافة 19 وجهة جديدة إلى جدول رحلاتها من مطار تيجيل.

وأوضحت الشركة أنه من بين خطوط السفر الـ19 الجديدة، هناك أربع رحلات داخل ألمانيا، مثل الرحلة بين برلين ودوسيلدورف على سبيل المثال.

وتحتفظ إيزي جيت حاليا بـ12 طائرة في مطار تيجيل، وتعتزم زيادة عدد طائراتها في المطار إلى 25 بحلول فصل الصيف، عن طريق استخدام الطائرات التي اشترتها من شركة إير برلين التي أشهرت إفلاسها فـي أغسطـس الماضــي.