سوء الطقس يتسبب بإلغاء رحلات في مطارات عالمية

شهدت حركة الطيران بالمطارات الكبرى في موسكو اضطراباً شديداً مع الإعلان عن إلغاء وتأجيل عشرات الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية وتساقط الثلوج الكثيفة.

وتشهد العاصمة الروسية موسكو موجة من الصقيع وسوء الأحوال الجوية المتمثلة بالتساقط الكثيف للثلوج بحسب مركز الأرصاد الجوية الهيدرولوجية في روسيا.

وحذرت الصين من أن موجة ثانية من الثلوج ستجتاح مناطق في شمال ووسط وشرق البلاد أمس، بعدما تسبب انهمار قياسي للثلوج في شلل ببعض المناطق في أسوأ طقس تشهده الصين هذا الشتاء.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن انهمار الثلوج بكثافة منذ الثلاثاء ألحق ضرراً كبيراً في وسط وشرق الصين حيث لقي عشرة أشخاص مصرعهم وتعطلت حياة أكثر من نصف مليون نسمة في خمسة أقاليم.

وتضرر قطاع الزراعة أيضا مع خسائر اقتصادية تصل إلى 510 ملايين يوان (79 مليون دولار) حتى الآن. وألغى المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذيراً من هبوب عاصفة ثلجية لكنه توقع انهمار ثلوج بشكل خفيف إلى معتدل على معظم مناطق الشمال من امس الجمعة وحتى الأحد.

وتسببت الثلوج في تعطل وسائل النقل العام والإضرار بخطوط الكهرباء وإغلاق طرق ومطارات ومدارس في أجزاء من وسط الصين.

لكن (فاري فلايت) التي تقدم بيانات عن الملاحة الجوية بالصين أفادت أنه بحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش امس الجمعة فتحت كل المطارات بالصين ولم يحدث تأجيل للرحلات إلا في ثلاثة مطارات. وبعكس الأقاليم التي انهمرت فيها الثلوج شهدت العاصمة بكين طقساً جافاً، بينما شهدت أجزاء كثيرة في شمال الصين انهماراً بسيطاً للثلوج.