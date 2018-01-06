الصين تتوسع بزيادة رقعة الغابات إلى 23 %

قالت صحيفة تشاينا ديلي أمس إن السلطات الصينية ستزرع هذا العام غابات جديدة تغطي منطقة تقع على مساحة تعادل تقريبا مساحة أيرلندا في إطار مساعيها لزيادة رقعة الغابات إلى 23 % من أراضي البلاد بنهاية العقد الحالي.

وأصبحت زراعة الأشجار جزءاً رئيسياً من جهود الصين لتحسين البيئة ومواجهة تغير المناخ. ونقلت الصحيفة عن أكبر مسؤول عن الغابات في البلاد قوله إن الحكومة تعهدت بزيادة رقعة الغابات من 21.7 % إلى 23 % خلال الفترة من 2016 إلى 2020.

وأضاف أنها زرعت 33.8 مليون هكتار من الغابات على مستوى البلاد خلال الخمس سنوات الماضية باستثمارات تجاوزت 538 مليار يوان (82.88 مليار دولار) لتصل المساحة الإجمالية للغابات في البلاد إلى 208 ملايين هكتار.