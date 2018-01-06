أهم 5 توجهات في صناعة صيرفة الأفراد 2018

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توقع تقرير حديث لشركة «كابجيميني» أن يستمر في عام 2018 استثمار البنوك في التحول الرقمي بما فيها الذكاء الاصطناعي وتطبيقات التكنولوجيا المالية والهوية الرقمية مع هجرة نسبة أكبر من البنية التحتية التقنية للبنوك بما فيها بيانات العملاء إلى السحابة. ولفت التقرير إلى أهم 5 توجهات في صناعة صيرفة الأفراد في 2018:

1

تعزيز الشراكة مع شركات التكنولوجيا المالية

2

تطوير نماذج عمل جديدة من خلال الانفتاح أكثر لـ«واجهات برمجة التطبيقات API»

3

تعزيز الهوية الرقمية لتعزيز الأداء التشغيلي (اعرف عميلك، مكافحة غسيل الأموال)

4

تطبيق أكثر لتقنيات «بلوك تشين»

5

استخدام أوسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات المتقدمة

3.4 %

مساهمة متوقعة للذكاء الاصطناعي في إيرادات البنوك خلال الأعوام الثلاث المقبلة

3.9 %

مساهمة الذكاء الاصطناعي في خفض نفقات تشغيل البنوك

71 %

من البنوك في العالم تعتقد أن تحليل البيانات الضخمة يعزز تنافسيتها

6 مليارات دولار

مساهمة البيانات الضخمة في تعزيز صيرفة الأفراد خلال حتى 2023

المصدر: البيان – كابجيميني – «يو بي إس»