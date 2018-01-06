أبل تصلح برنامج سفاري على أجهزتها

تبث شركة أبل برنامجاً لإصلاح متصفح الإنترنت سفاري على أجهزة آيفون وآيباد وماك خلال أيام حسبما قالت الشركة أول من أمس بعد أن اكتشفت شركات كبيرة لصناعة الرقائق الالكترونية عيوباً جعلت كل أجهزة الكمبيوتر الحديثة تقريباً عرضة للاختراق.

وقالت شركة أبل في بيان على موقعها الإلكتروني إن ميلتداون وسبيكتر أثرا على كل الأجهزة التي تعمل بنظامي ماك وأي.أو.إس. لكن آخر تحديث لنظم تشغيل أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ماك وأجهزة أبل التلفزيونية والآيفون والآيباد قام بحماية المستخدمين من هجوم ميلتداون ولم يؤد لإبطاء الأجهزة.

وتتعرض الأجهزة التي تعمل بنظامي ماك وأي.أو.إس لهجمات سبيكتر من خلال شفرة يمكن أن تتواجد في أنظمة تصفح الإنترنت. وقالت أبل إنها ستبث برنامجاً لإصلاح متصفح سفاري في هذه الأجهزة خلال الأيام المقبلة.