ارتفاع واردات «اللوازم الصناعية» لأبوظبي

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سجلت واردات إمارة أبوظبي من «اللوازم الصناعية» ارتفاعاً مطرداً خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما شهدت الصادرات وإعادة التصدير بعض التذبذب انخفاضاً وارتفاعاً، ما يشير إلى التوسع في القطاع الصناعي محلياً وزيادة أهمية القطاع ومساهمته في التجارة الخارجية للدولة في ظل زيادة الثقة بالمنتجات المحلية وإجراءات الرقابة عليها وجودة المنتجات المتداولة بها.

56.56 مليار درهم إجمالي التجارة الخارجية عبر إمارة أبوظبي في 10 شهور من اللوازم الصناعية.

36.75 ملياراً واردات الإمارة في 10 شهور من اللوازم الصناعية.

7 % نمو واردات اللوازم الصناعية من يناير حتى أكتوبر 2017 مقارنة بالفترة نفسها من 2016.

5.94 مليارات حجم التجارة الخارجية للقطاع في أكتوبر 2017.

64.4 % نمو بصادرات أبوظبي من اللوازم الصناعية في أكتوبر الماضي.

2.73 مليار شهرياً للقطاع.

2.81 مليار قيمة المعاد تصديره من أبوظبي في 10 شهور من «اللوازم الصناعية».

المصدر: مركز «إحصاء أبوظبي»