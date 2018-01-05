تريليون دولار قيمة «آبل» السوقية

تتصدر شركة آبل الأميركية سباق الشركات العالمية الكبرى لتصل قيمتها السوقية إلى تريليون دولار.

وسجلت شركات الالكترونيات أرقاماً قياسية في قيمتها السوقية في عام 2017 بعد ارتفاع أسعار أسهمها بشكل ملحوظ العام الماضي، ومنها أمازون وجوجل وميكروسوفت وفيس بوك، التي أمامها الفرصة أيضا لتصل إلى قيمة سوقية غير مسبوقة.

ويتوقع المحللون أن تحقق إحدى الشركات المذكورة وعلى رأسها آبل الأميركية قيمة سوقية تبلغ تريليون دولار في العام الجاري 2018، إذا استمرت أسهم تلك الشركات في الارتفاع بنفس الوتيرة التي سجلتها في العام الماضي.

وتبلغ القيمة السوقية لشركة آبل حاليا 869 مليار دولار حتى الثلاثاء الماضي، حسب حاصل ضرب سعر السهم في عدد الأسهم المتداولة.