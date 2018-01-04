مرسوم باستئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين موسكو والقاهرة

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي باستئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين موسكو والقاهرة بعد انقطاع دام لأكثر من سنتين.

ونشر موقع البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسي وثيقة المرسوم .وبحسب وكالة" تاس" الروسية دخل المرسوم حيز التنفيذ من تاريخ توقيعه.

وسبق لكل من روسيا ومصر، أن وقعا في 15 ديسمبر الماضي في موسكو بروتوكولا لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

يذكر أن الرحلات الجوية بين روسيا ومصر أوقفت في نوفمبر 2015 بعد حادثة تحطم طائرة ركاب روسية "إيرباص-321" التابعة لشركة "كوغاليم آفيا" في سيناء بفعل عمل إرهابي .