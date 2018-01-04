خطة مبتكرة للتوفير بلا عناء

ابتكرت الخبيرة الاقتصادية بريتني موللر خطة يمكنها أن توفر لك نحو 1500 درهم سنوياً دون عناء.

تعرف خطة موللر باسم "تحديات 365" في إشارة إلى أيام العام، وتقوم على توفير درهم واحد في أحد أيام الأسبوع، ثم درهمين في اليوم التالي له وهكذا طوال أيام الأسبوع، حتى يأتي اليوم الذي بدأت فيه الخطة، ثم تضيف درهماً آخر إلى مدخراتك اليومية.

وبعد مرور 12 شهراً سوف تصل قيمة هذه المدخرات البسيطة التي لا تشعر بها نحو 1460 درهماً، في اليوم الذي بدأت فيه تنفيذ الخطة من العام التالي.

وقد وضعت بريتني موللر خطتها للتوفير على أساس خطة "تحديات 52 أسبوعاً"، التي تشجع على توفير درهم واحد في الأسبوع الأول من العام، ثم درهمين في الأسبوع الثاني وهكذا حتى تصل المدخرات إلى 52 درهماً في آخر أسبوع في العام.

غير أن الخطة الجديدة القائمة على أيام العام بدلاً من الأسابيع، ترفع حجم المدخرات بشكل كبير.