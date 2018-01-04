شمس "مصدر" تسطع في قارات العالم

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

أنجزت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) مشاريع رائدة في قطاع الطاقة الشمسية بدول عدة تتوزع على قارات العالم، وساهمت هذه المشاريع في احتلال الشركة مكانة عالمية مرموقة بين شركات الطاقة المتجددة والشمسية في العالم، وتخطط الشركة لزيادة استثماراتها في قطاع الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتضاعف من مشاريعها ومد نورها لبقاع جديدة في الأرض، وذلك بعد أن اكتسبت خبرات كبيرة في هذا القطاع.

5 مليارات درهم

تخطط مصدر لاستثمار 5 مليارات درهم جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة في مشاريع للطاقة الشمسية بالتركيز على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

3 جيجاواط

القدرة الإنتاجية لمشاريع شركة مصدر بقطاع الطاقة منذ عام 2006

50%

تساهم مصدر في استراتيجية الإمارات الهادفة إلى توفير 50% من احتياجات الطاقة في الإمارات عبر مصادر للطاقة المتجددة بحلول 2050

10 مليارات درهم

استثمرت مصدر نحو 10 مليارات درهم أي ما يساوي 2.7 مليار دولار في مشاريع للطاقة المتجددة في العالم منذ تأسيسها

13 دولة

تغطي مشاريع شركة مصدر للطاقة المتجدد أكثر من 13 دولة في مختلف قارات العالم

1 مشروع

أطلقت شركة مصدر مشروعاً هو الأول من نوعه في المنطقة لتحلية المياه بالاعتماد على الطاقة المتجددة في منطقة غنتوت بأبوظبي