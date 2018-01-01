«تويتر» والذكاء الاصطناعي يدعمان الإنذار المبكر

ابتكر فريق من الباحثين بجامعة داندي البريطانية منظومة جديدة للإنذار المبكر من الفيضانات، تعتمد على مراقبة تغريدات موقع تويتر للتواصل الاجتماعي وجمع المعلومات من المواطنين وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وعرض الباحث روجر وانج وفريقه من كلية العلوم والهندسة بالجامعة كيف يمكن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في جمع المعلومات، من خلال موقع تويتر والتعهيد الجماعي عبر تطبيقات الهواتف الذكية من أجل صنع منظومة لمراقبة الفيضانات في المناطق المدنية بشكل بالغ الدقة.

ومن المعروف أن مراقبة تطور الفيضانات في المناطق المدنية هو أمر بالغة الصعوبة نظراً لتعقيد عملية جمع المعلومات ومعالجتها، وهو ما يعطل إجراءات تحليل المخاطر والسيطرة على الفيضانات والتحقق من صحة النماذج الرقمية. وحاول فريق جامعة داندي علاج هذه المشكلة عن طريق استخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة الوسائط الاجتماعية والتطبيقات الإلكترونية، للحصول على المعلومات اللازمة عبر المستخدم العادي.

وأفاد الموقع الإلكتروني «فيز دوت أورج» المتخصص في الأبحاث العلمية بأن الباحثين توصلوا إلى إمكانية استخدام الوسائط الاجتماعية والتعهيد الجماعي في استكمال قواعد البيانات المتاحة، وأن هذه الوسائل يمكن أن تكون مصدراً للمعلومات الدقيقة، وأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يلعب دوراً في المستقبل في أنظمة التحذير من الفيضانات ومراقبتها.

وقال وانج إن «مناسيب البحار ارتفع بمعدل 3.4 ملليمترات في المتوسط سنوياً خلال العقد الأخير، وإن المعدلات التي نعتبرها خطرة اليوم، سوف تصبح هي المعدلات المتوسطة في المستقبل».

وأضاف: إن أنظمة الرصد الحالية مثل وحدات استشعار الأٌقمار الصناعية أو شبكات الرصد المحلية وتصريحات شهود العيان وتقارير التأكيد كلها تنطوي على سلبيات، ولذلك فإنه من الضروري أن نفكر بشكل مبتكر، ومن بين الأفكار التي تراءت لنا إمكانية استخدام تويتر للحصول على بيانات فورية بشأن تطور الفيضانات".