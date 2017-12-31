أشهر الأجهزة والألعاب التقنية لعام 2017

أصدرت ماكدونالدز بياناً تحذيرياً لعملائها بعدم تناول وجبات في أكثر من 100 فرع تابع لها في الهند، بسبب ما وصفته بعدم
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن ضريبة القيمة المضافة، التي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من وقت فتح الأعمال أو الساعة السابعة
Ⅶ أبوظبي- عبد الفتاح منتصر أكد المصرف المركزي أنه مع المضي قدماً في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالدولة، سيقوم من جديد
بلغ إجمالي تداولات الأجانب في أسواق الأسهم الإماراتية بيعاً وشراء في 2017 نحو 142.65 مليار درهم، موزعة بواقع 71.24
تصدرت مناطق مرسى دبي ونخلة جميرا وبرج خليفة بالترتيب قائمة العقارات الجاهزة الأكثر شراء من جانب المستثمرين المحليين
أكدت صحيفة « ميرور» البريطانية في تقرير لها أمس أن الإمارات أمست على نحو متزايد وجهة عطلات بديلة للوجهات الأوروبية،
توقعت شركة «إم كي ام بارتنرز» أن تجتاز علي بابا عتبة التريليون دولار، متفوقة على نظيراتها في حقل الإنترنت. وكتب المحلل
أظهر الاستطلاع اليومي لـ «البيان الاقتصادي» عبر «تويتر» و»فيسبوك» والموقع الإلكتروني ل «البيان» أن المستهلكين ومتلقي
أكد عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: «دولة الإمارات لا تزال تثبت للعالم فعالية النموذج
تعتبر التكنولوجيا اليوم حجر الأساس للاستراتيجيات والخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الدول المتطورة في
كل عام تثبت دولة الإمارات للعالم أجمع فعالية وكفاءة الاستراتيجية التنموية الشاملة، التي تتبعها حكومة دولة الإمارات تحت
رفضت المحكمة العليا في ألمانيا عرضاً لـ«فولكس فاغن» لوقف عمل المدقق الخاص الذي تم تعيينه للتحقيق في إجراءات الإدارة في