انتبه..إياك أن تتناول «ماكدونالدز» في هذه الدولة

أصدرت ماكدونالدز بياناً تحذيرياً لعملائها بعدم تناول وجبات في أكثر من 100 فرع تابع لها في الهند، بسبب ما وصفته بعدم الوفاء بمعايير الجودة والسلامة.

وأكدت الشركة الأميركية أنه لا توجد مخاطر صحية بخصوص هذا الأمر في 169 مطعماً نصحت بعدم تناول وجبات فيها بالهند.

وواجهت «ماكدونالدز» صعوبات وصراعات مع منح امتيازها لـCPRL على مدار سنوات، ما اضطرها لإنهاء الامتياز الممنوح لها منذ أربعة أشهر.

ومنذ إنهاء التعاقد، لم تتمكن «ماكدونالدز» في الهند من التحقق مما إذا كانت مطاعمها التي كانت تدار من جانب «CPRL» في شمالي وشرقي البلاد تخضع لمعايير السلامة والصحة من عدمه.