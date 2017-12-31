«دويتشه» يجمّد ميزانية التحديث

أعلن مصرف (دويتشه بنك) اعتزامه عدم رفع ميزانية تحديث أكبر مصرف تجاري في ألمانيا.

وفي تصريحات لصحيفة «بورزن - تسايتونج» الألمانية الصادرة أمس قال جون كريان، رئيس مجلس إدارة البنك: نحن نستثمر كل عام نحو ملياري يورو لتغيير البنك وتحديثه، ولا أعتقد أن بإمكاننا استثمار ثلاثة مليارات يورو لأن ذلك سينطوي على تغييرات كبيرة زائدة عن الحد.

في الوقت نفسه، اعترف كريان: في ما يتعلق بكفاءتنا، حققنا أداءً جيداً للغاية في بعض المجالات، لكن بشكل عام لم نؤد بشكل كاف حتى الآن.

وأضاف أن البنك يحتفظ بـ15 سنتاً من كل يورو يحصله «وهذا ليس كافياً كما تظهر المقارنة الدولية».

وحسب كريان، فإن البنك استعد بصورة صارمة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقال إن لندن لن تصبح مستقبلاً مركز الحجز المنصوص عليه في الأعمال التجارية العالمية.

ونأى كريان عن التعرض لتعبير التحول الثقافي الذي ظل المصرف يستخدمه على مدار سنوات، وقال إن البنك يؤسس العمليات الصحيحة حتى يعرف الموظفون ما هو المنتظر منهم وحتى يستطيعوا إعطاء إفادات في حال فشلت الأمور.