تحالف بقيادة «سوفت بنك» يشتري حصة من «أوبر»

ذكرت صحيفتا وول ستريت جورنال وفايننشال تايمز أن تحالفاً بقيادة مجموعة «سوفت بنك» اليابانية نجح في الاستحواذ على حصة كبيرة في شركة «أوبر تكنولوجيز» بسعر مخفض.

وقالت فاينانشيال تايمز إن الاتفاق تضمن شراء أكثر من 17% من «أوبر» مقابل 9 مليارات دولار.

وبموجب شروط الصفقة، سيدفع سوفت بنك حوالي 7.7 مليارات دولار أميركي مقابل 15 % من أسهم أوبر، من خلال شراء مجموعة من الأسهم الجديدة والقائمة. كما ستقوم مجموعة الاستثمار اليابانية بتعيين مديرين لمقعدين جديدين في مجلس إدارة اوبر. أما الأعضاء الآخرون في التحالف، الذي يضم دراغونير، وتينسنت و ت بي جي وسيكويا، فسيستثمرون ما يقرب من مليار دولار ويمتلكون حوالي 2.5 % من أسهم أوبر.

ونقلت وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة على الصفقة أن مستثمرين وعاملين بشركة النقل التشاركي المضطربة طرحوا أسهماً تعادل حوالي 20 % من إجمالي أسهم الشركة.

وقالت الصحيفة إن مجموعة «سوفت بنك» اليابانية للاتصالات والانترنت نفسها ستستحوذ على 15 % في عرض الشراء الذي يقدر أوبر بمبلغ 48 مليار دولار، وهو سعر يقل بنسبة 30 % تقريبا على آخر تقييم للشركة والبالغ نحو 68 مليار دولار.

وقال راجيف ميزرا، الرئيس التنفيذي لصندوق «سوفت بنك فيجن»، لصحيفة «فاينانشيال تايمز» إن الصفقة سيجري إتمامها الشهر المقبل بعد أن تم التوصل إلى اتفاق مع المساهمين. ومن المتوقع أن تعين مجموعة «سوفت بنك» ميزرا في مجلس إدارة «أوبر»، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.