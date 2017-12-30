«إيرباص» تعقد أكبر صفقة في تاريخها

عقدت شركة إيرباص الأوروبية لإنتاج الطائرات أكبر صفقة في تاريخها حتى الآن، تبيع بموجبها 430 طائرة نفاثة للخطوط المتوسطة المدى، وذلك قبل أيام قليلة من نهاية العام الميلادي 2017.

وقالت الشركة من مقرها في مدينة تولوز الفرنسية إن العقود أبرمت مع شركة إنديجو الأميركية وأربع شركات طيران ذات تذاكر مخفضة، تملك إنديجو فيها أسهماً متعددة.

وتشير قائمة الأسعار إلى أن هذه الصفقة هي أكبر صفقة في تاريخ إيرباص تبلغ قيمتها 49.5 مليار دولار. غير أن قيمة التخفيضات في مثل هذه الصفقات تصل عادة إلى مبالغ كبيرة.

وستؤدي هذه الصفقة إلى دفعة رمزية مهمة في السباق العالمي لإيرباص مع العملاق الأميركي بوينغ.

وتدخل هذه الطائرات الـ430 من طراز إيه 320 إلى أساطيل كل من شركة فرونتير إيرلاينز الأميركية وشركة جيت سمارت (شيلي) وفولاريس (المكسيك)، وفيز إير (المجر) التي تملك شركة إنديجو بارتنرز أسهماً فيها جميعاً.

من جهة أخرى، أعلنت شركة «تشاينا ايركرافت ليزينغ» لتأجير الطائرات أمس أنها أبرمت مع مجموعة إيرباص اتفاقاً لشراء 50 طائرة من طراز «إيه 320 نيو» للرحلات المتوسطة قيمتها الإجمالية بحسب سعر الكاتالوغ 4.5 مليارات يورو (5.42 مليارات دولار) وقالت الشركة في بيان إن ايرباص ستبدأ في العام 2023 بتسليمها الطائرات على دفعات.