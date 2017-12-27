مجرمو الإنترنت يكثفون الهجمات

من المتوقع أن يشهد العالم في العام المقبل استهداف مجرمي الإنترنت للشركات والعمل على اختراقها من خلال برامج خارجية عبر تفخيخ عدد أكبر من البرامج الآمنة، واستهداف برامج خبيثة عالية المستوى للأجهزة المحمولة، وتزايد هجمات الاستحواذ على الحسابات المصرفية.

ومن المرجح أن تكون أنظمة الأمن في المنشآت الصناعية عُرضة لخطر متزايد جرّاء الهجمات الموجهة التي تستهدف طلب الفدية، وذلك وفقاً لتنبؤات كاسبرسكي لاب بشأن التهديدات الموجهة في العام المقبل.

ويقوم خبراء كاسبرسكي بإعداد هذه التنبؤات سنوياً بالاستناد على أبحاثهم والخبرات والتجارب المكتسبة خلال العام.

وتشمل أهمّ التنبؤات المتعلقة بالتهديدات الموجهة في العام المقبل: استهداف برامج خبيثة عالية المستوى للأجهزة المحمولة، فخلال العامين الماضيين كشف المجتمع الأمني عن برامج خبيثة متطورة تشكل عند استغلالها في أنشطة تخريبية سلاحاً قوياً في وجه الأهداف غير المحصنة، كما تتضمن أيضاً تزايد الهجمات المدمِّرة الماحية للبيانات.

ويتوقع حدوث هجمات معقدة سوف تستغل الجسور الواصلة بين نظام التشغيل والبرامج الثابتة في الحاسوب. الواجهة الموحدة للبرمجيات الثابتة الممتدة (UEFI) هي الواجهة البرمجية بين البرامج الثابتة ونظام التشغيل في الحواسيب الحديثة.

وتتوقع كاسبرسكي لاب أن يستغل عدد أكبر من المجرمين القدرات المتطورة للواجهات الموحدة للبرمجيات الثابتة الممتدة لإنتاج برمجيات خبيثة يتمّ تفعيلها قبل أن تسنح الفرصة لتشغيل أي حلول أمنية مضادة، أو حتى نظام التشغيل نفسه.

كما يتوقع تزايد اختراقات أجهزة توجيه الإنترنت والموديم، فمثل هذه الأجهزة تتيح مدخلاً مهماً للمهاجمين يسمح لهم بالدخول إلى الشبكة مطولاً ومن دون أثر.

وفيما يتعلق بالتنبؤات الخاصة بالتهديدات للقطاعات المتخصصة في 2018 رجحت كاسبرسكي أن تواجه المركبات المتصلة تهديدات جديدة جرّاء زيادة التعقيد في سلاسل التوريد، ما يؤدي إلى سيناريو لا يوجد فيه طرف واحد مطلع اطلاعاً كاملاً على جميع الشفرات البرمجية في المركبة.

أما في قطاع الخدمات المالية، فتعني زيادة أمن المدفوعات عبر الإنترنت أن المجرمين سيحوّلون اهتمامهم إلى هجمات الاستحواذ على الحسابات المصرفية، وتشير تقديرات في القطاع إلى أن عمليات الاحتيال من هذا النوع سوف يصل حجمها إلى مليارات الدولارات.

ومن المرجح أن تكون أنظمة الأمن في المنشآت الصناعية عُرضة لخطر متزايد جرّاء الهجمات الموجهة التي تستهدف طلب الفدية.