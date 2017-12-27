تزايد استهلاك العائلات وتراجع البطالة في اليابان

أفادت أرقام جديدة نشرت أمس بتحسن اقتصاد اليابان، مشيرة إلى تسارع لم يكن متوقعاً في التضخم وارتفاع أكبر مما كان منتظراً في استهلاك العائلات وتراجع جديد في معدل البطالة إلى مستوى غير مسبوق منذ 24 عاماً.

وقالت وزارة الشؤون الداخلية في إحصاءات إن معدل ارتفاع الأسعار بلغ 0.9% على مدى عام الشهر الماضي، وهو الأعلى منذ بداية العام.

ونشط استهلاك العائلات في نوفمبر ليرتفع بنسبة 1.7% على مدى عام وفق المعطيات الواقعية، بعدما بقي على حاله في أكتوبر بسبب الأحوال الجوية السيئة خصوصاً.

وانخفض معدل البطالة في نوفمبر إلى 2.7% من القوة العاملة، وهو أدنى مستوى يسجل منذ نوفمبر 1993، وكانت هذه النسبة تبلغ 2.8% منذ يونيو.