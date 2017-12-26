شركة إماراتية تطلق أول قارب بدون سائق

ابتكرت شركة (المراكب لصناعة القوارب) - الشركة الإماراتية العاملة في مجال إنتاج القوارب عالية الأداء المصنعة من الألياف الزجاجية - أول قارب بدون سائق ثنائي الاستخدام يتم إنتاجه لأغراض تجارية في العالم وهو طراز (بي 7 إكس) ويمكن استخدامه في العمليات البحرية المأهولة وغير المأهولة، وتم تزويده بنظام متطور للتحكم الذاتي.

ويبلغ طول القارب (بي 7 إكس) 8.2 أمتار وعرضه 2.2 متر أما وزنه الصافي فيبلغ ثلاثة آلاف كيلو جرام ويحتوي على خزان وقود بسعة 450 لترا .. وتصل سرعته القصوى إلى 50 عقدة في نطاق 450 ميلاً بحرياً لكل 15 عقدة.

ويحتوي الطراز الجديد على تقنية (ماب برو) التي طورتها شركة (ماب مارين تكنولوجيز) إحدى الشركات المحلية الرائدة في مجال تكنولوجيا القيادة بدون سائق والتابعة لشركة (المراكب) وتعمل على تحويل القوارب المأهولة العادية إلى قوارب بدون سائق ما يتيح إمكانية قيادة القارب كزورق عادي أو عن طريق تشغيله والتحكم به عن بعد من خلال محطة تحكم أرضية.

ويستطيع القارب (بي 7 إكس) تنفيذ المهام بشكل مستقل ويتميز بنظام تنبيه لتجنب الاصطدام عن طريق استخدام الرادار ونظام التعرف الآلي(AIS) وأجهزة الاستشعار (EO/‏‏IR ) إضافة إلى مراقبة القارب والتحكم به من مختلف أنحاء العالم من خلال شبكة MAP العالمية كما يمكنه العمل لمدة 48 ساعة متواصلة قبل إعادة تزويده بالوقود.

وأكدت نور السيد مدير العمليات لدى شركة (المراكب لصناعة القوارب) أن القارب الجديد يعكس التزام شركتها بتبني معايير التكنولوجيا والحرفية والخدمة المتميزة في الوقت الذي تسعى فيه لتلبية رغبات عملائها خاصة فيما يتعلق بالسلامة والجودة والتكلفة والتسليم في الموعد المحدد .

وأشارت إلى التزام الشركة بدعم مساعي الدولة الرامية إلى إدخال تكنولوجيا القيادة بدون سائق في مختلف القطاعات في الدولة سواء في البر أو الجو أو البحر.