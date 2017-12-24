بدء العد التنازلي لطائرة AS2خارقة السرعة

ذكر تقرير نشره موقع "ترافيل ديلي ميديا" أن العد التنازلي لأول طائرة تجارية خارقة للسرعة بدأ، بعد إعلان كل من شركتي لوكهيد مارتين وايريون عن توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص تطوير طائرة AS2 النفاثة ، والتي يستشف منها أن طائرة السفر خارقة السرعة باتت في أجندة الطيران المدني.

وبحسب الموقع، فان ايريون ولوكهيد مارتين وجي اي أفييشن ستعمل معا لوضع إطار لجميع مراحل البرنامج، بما فيه الهندسة والاعتماد والإنتاج.

وستتضمن الطائرة الأنيقة فائقة التصميم المبتكر الجناح الذي سيؤدي، وفقا للظروف الجوية إلى دفع الطائرة AS2 إلى سرعة 1.2ماك، ووقف فقاعة الصوت قبل أن تصل الأرض.

ويسمح شكل الجناح الخاص للطائرة بالتحليق بسرعات فوق سمعية منخفضة فوق الأرض دون خرق الأنظمة الحالية.

وإذا ما سارت الأمور على ما يرام فإننا نتوقع أن تصبح الرحلات العابرة للاطلنطي اقصر بنحو ثلاث ساعات، والعودة آخر النهار عندما تسافر إلى نيو يورك من لندن في الصباح.

وقال روبرت م. باس رئيس شركة" ايريون": " هذه العلاقة أساسية تماما لخلق انطلاقة أسرع من الصوت. وعندما يتعلق الأمر بالخبرة في مجال السرعة الخارقة للصوت، فإن قدرات لوكيهد معروفة جيدا، والواقع أسطورية". مؤكدا التزام شركته بالتطوير المستدام للطائرات المدنية الأسرع من الصوت.