«آبل» توضح سبب بطء هواتف «آيفون» الأقدم

اعترفت آبل ببطء هواتف آيفون الأقدم بعد إطلاقها موديلات جديدة وأوضحت السبب.

وردًا على احد التقارير الصادرة عن شركة مختصة بتقييم المعالجات، الذي وجه لها انتقادات لاذعة، قالت آبل إنها كانت قد أصدرت في العام الماضي ميزة خاصة لنظام التشغيل iOS تجعل من هاتفك يعمل بشكل أبطء من المعتاد. وقالت إن هذه الميزة مهمتها حل المشكلات الناجمة عن تقدم البطارية في العمر.

وأوضحت آبل أنه كلما تقدمت بالطارية في العمر فإنها تفقد قدرتها على الاحتفاظ بشحنها مقارنة بالبطاريات الأحدث، ويمكن أن يزداد الأمر سوءًا عندما ينخفض مستوى شحنها أو عند انخفاض درجة حرارة الجو إلى مستويات متدنية.

وأضافت: إن البطارية القديمة ربما تتسبب في مشاكل في التشغيل أو تؤدي إلى إطفاء الهاتف فجأة، تمامًا كما حصل مع هاتفي iPhone 6 و iPhone 6 في العام الماضي، حيث إن المعالجات في تلك الأجهزة أرادت أن تزيد من سرعتها، لكن بطارياتها لم تتمكن من معالجة الطلب، مما حدا ببعض الهواتف إلى إطفاء نفسها بنفسها.

وقالت آبل: لمعالجة هذه المشكلة، فقد ضمنت في نظام تشغيلها iOS «بدءًا من الإصدار رقم 10.2.1 في العام الماضي» إمكانات أفضل لإدارة الطاقة.