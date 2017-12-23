فنادق دبي تواصل النمو

يشهد القطاع الفندقي في دبي توسعاً على صعيد الطاقة الاستيعابية من مختلف الفئات، الأمر الذي ساهم في استقطاب شرائح سياحية جديدة وزيادة الدفق السياحي للإمارة.
يشهد القطاع الفندقي في دبي توسعاً على صعيد الطاقة الاستيعابية من مختلف الفئات، الأمر الذي ساهم في استقطاب شرائح سياحية جديدة وزيادة الدفق السياحي للإمارة.
أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات البدء بتطبيق واستخدام تكنولوجيا الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT2020)، والمعروفة بالجيل الخامس (5G). وذلك في خطوة تمثل تدشيناً عملياً لعهد جديد من الاتصالات في دولة الإمارات.
توقعت "الاتحاد للطيران" تأخر أو إلغاء بعض رحلاتها بسبب تنبؤات باستمرار الضباب الكثيف في أبوظبي خلال الأيام القليلة القادمة.
أظهرت التوقعات الاقتصادية للإمارات خلال عام 2018 بعض المؤشرات الجيدة للنمو، من حيث استحداث فرص جديدة وزيادة عدد
بدأ مركز الإمارات العالمي للاعتماد في تفعيل اتفاقية اعتماد الأغذية الحلال التي تم توقيعها مع وزارة الزراعة لجمهورية
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني الصادرة أمس، نمو الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة
أنطلق التداول على أسهم المصرف «الخليجي التجاري» البحريني في أول إدراج مزدوج يشهده سوق دبي المالي منذ نوفمبر 2016،
هبطت أسعار النفط أمس مبتعدة عن بعض أعلى مستوياتها منذ عام 2015 بفعل ارتفاع الإنتاج الأميركي وتوقعات إعادة فتح خط أنابيب
أظهر التقرير الاقتصادي لإمارة دبي 2017 - الصادر عن «اقتصادية دبي»، والذي اعتمده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل
أعلنت فلاي دبي وبوينغ أمس عن وضعهما اللمسات الأخيرة على طلبية شراء 175 طائرة من طراز 737 MAX، وهي تعدّ أكبر طلبية لشراء
توقعت مصادر نمو حجم سوق مصابيح الإضاءة الموفرة للطاقة LED في الإمارات بنسبة لا تقل عن 30% العام المقبل والتي لا تتجاوز
يوفر متجر إتش تي سي فايف الإلكتروني الجديد الذي أطلقته «إتش تي سي» في الإمارات أخيراً، خدمات الشحن المجانية للعملاء،
بات من الواضح أن طرق الحماية التقليدية ضد الهجمات السيبرانية قد بدأت بالتآكل أو بالانهيار. ومما لا شك فيه أن موجة