فنادق دبي تواصل النمو

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يشهد القطاع الفندقي في دبي توسعاً على صعيد الطاقة الاستيعابية من مختلف الفئات، الأمر الذي ساهم في استقطاب شرائح سياحية جديدة وزيادة الدفق السياحي للإمارة.

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