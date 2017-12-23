انكماش القدرة الإنفاقية للأسر في بريطانيا

أفادت بيانات رسمية بأن قدرة الأسر البريطانية الإنفاقية انكمشت في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر الماضي مما دفع الأسر إلى اللجوء لمدخراتها. وذكرت البيانات أن الأسر البريطانية تحملت فترة عصيبة من جديد في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر حيث زادت إنفاقها بأقل وتيرة سنوية منذ عام 2012.

وأكد مكتب الإحصاءات الوطنية في البيانات، التي تسلط الضوء على الصعوبات التي يواجهها اقتصاد البلاد مع اقتراب الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.4 % خلال الربع.

وجاء ذلك متماشياً مع متوسط التوقعات في استطلاع لآراء خبراء الاقتصاد أجرته رويترز.

وجرى تعديل النمو السنوي بالزيادة إلى 1.7 % من 1.5 % لكن تلك الزيادة تعكس في جزء كبير منها تعديل بيانات تعود لبداية العام الماضي وفق ما ذكره المكتب.