«فولكسفاغن» توافق على تسوية لفضيحة العوادم في كندا

وافقت شركة فولكسفاغن، عملاق صناعة السيارات الألمانية، على تسوية مؤقتة مع المدعين في كندا كجزء من فضيحة الانبعاثات المستمرة (عوادم سيارات الديزل)، وفقاً لما صرح به ممثلو الشركة الألمانية ومحامو أصحاب الشكوى.

وتشمل التسوية قيمة التعويضات والإصلاحات، وفي بعض الحالات، عروض إعادة شراء واسترداد لحوالي 20 ألفاً من أصحاب ومستأجرين لسيارات ديزل تعمل بمحركات بسعة ثلاثة لترات من جانب مجموعة فولكسفاغن.

وحتى الآن بلغ حجم تكاليف التسوية في أميركا الشمالية التي تحملتها الشركة أكثر من 25 مليار يورو (29.6 مليون دولار أميركي).