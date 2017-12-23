استقالة رئيس «ألفابيت» المجموعة الأم لـ«غوغل»

أعلنت ألفابيت، المجموعة الأم لغوغل، ان رئيس مجلس إدارتها إريك شميت سيغادر منصبه في يناير المقبل للانصراف لمشاريع اخرى. ليختتم بذلك 17 عاماً لعب خلالها دوراً محورياً في بناء شركة ناشئة واعدة (وقتها) تحمل اسم غوغل وتحويلها إلى مركز مهم للتكنولوجيا العالمية.

وقالت المجموعة إن شميت الذي كان من أول مسؤولي غوغل في مطلع العقد الماضي سيبقى «مستشاراً فنياً لشؤون العلوم والتكنولوجيا» لمجموعة ألفابيت كما سيبقى عضواً في مجلس إدارتها.

ونقلت المجموعة عن مديرها العام لاري بيج قوله انه «منذ 2001 قدم لنا اريك خبرته في عالم الشركات ومهارته كمهندس (معلوماتي) إضافة الى رؤيته الواضحة لمستقبل التكنولوجيا».

وأضاف بيج الذي أسس الفابيت في 1998 بالتعاون مع سيرغي برين انه «استمراراً للسنوات الـ17 التي قضاها في خدمة الشركة فان (شميت) سيساعدنا بوصفه مستشاراً فنياً في شؤون العلوم والتكنولوجيا».

من جهته قال شميت إن مسؤولي الفابيت وغوغل يعتبرون أن الوقت حان لكي تتقدم الفابيت نحو هذا التغيير.

وأضاف «في السنوات الأخيرة كرست الكثير من الوقت لمسائل علمية وتكنولوجية وخيرية وانا اعتزم تكريس المزيد اليوم».

وفي 2015 تم تأسيس مجموعة الفابيت لتولي أمور شركة غوغل وشركات اخرى تابعة لها.